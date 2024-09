BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Vormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 3,88 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,0 Prozent auf 3,88 GBP. In der Spitze legte die BP-Aktie bis auf 3,88 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,85 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.045.629 BP-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,62 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,04 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,80 GBP ab. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 2,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BP-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,220 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,310 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,59 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,08 GBP je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,32 Prozent auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,77 Mrd. GBP gelegen.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 04.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,665 USD je BP-Aktie.

