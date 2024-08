BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 4,30 GBP abwärts.

Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 4,30 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,28 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,30 GBP. Zuletzt wurden via London 3.849.641 BP-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2023 markierte das Papier bei 5,62 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Am 23.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,25 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,309 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,31 GBP an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BP am 30.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,08 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BP am 29.10.2024 präsentieren. BP dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2024 0,707 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gewinne in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Mittwochshandels

Zuversicht in Europa: STOXX 50 mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich fester