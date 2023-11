BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gewinnt am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BP. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,5 Prozent auf 4,79 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 4,79 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,80 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,76 GBP. Bisher wurden heute 1.059.831 BP-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 16,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,29 GBP für die BP-Aktie.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,43 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,17 Prozent auf 53.269,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,840 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

