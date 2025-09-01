BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der BrainChip

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BrainChip-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,8 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr um 1,8 Prozent auf 0,111 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,110 EUR aus. Bei 0,116 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BrainChip-Aktien beläuft sich auf 30.559 Stück.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,135 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,135 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. BrainChip dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net