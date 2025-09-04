BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 0,118 EUR.

Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,4 Prozent auf 0,118 EUR ab. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,118 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,125 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173.797 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,503 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Mit einem Kursverlust von 27,721 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net