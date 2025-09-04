DAX23.811 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,58 -0,5%Gold3.550 +0,1%
Aktie im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag auf grünem Terrain

05.09.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 0,124 EUR.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der BMN-Sitzung 4,0 Prozent auf 0,124 EUR zu. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,124 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,120 EUR. Bisher wurden heute 6.005 BrainChip-Aktien gehandelt.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 127,836 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 49,579 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Redaktion finanzen.net

