BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag in Grün

BrainChip im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,117 EUR.

Um 16:02 Uhr konnte die Aktie von BrainChip zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 0,117 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BrainChip-Aktie sogar auf 0,117 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,112 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 97.908 Stück gehandelt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 135,304 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,164 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.09.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BrainChip.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net