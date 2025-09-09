BrainChip Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BrainChip

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 0,113 EUR abwärts.

Das Papier von BrainChip gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:09 Uhr ging es um 4,3 Prozent auf 0,113 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,109 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,112 EUR. Bisher wurden via Tradegate 108.861 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,995 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 32,471 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

