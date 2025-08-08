DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagmittag kaum verändert

11.08.25 12:05 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,115 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die BrainChip-Aktie bewegte sich um 11:44 Uhr kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,115 EUR. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,117 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte BrainChip-Aktie bei 0,110 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,111 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.061 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 146,261 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,739 Prozent.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BrainChip am 02.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

