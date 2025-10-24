BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagmittag ohne große Veränderung

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,114 EUR.

Anleger zeigten sich um 12:01 Uhr bei der BrainChip-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 0,114 EUR. Bei 0,114 EUR markierte die BrainChip-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die BrainChip-Aktie sank bis auf 0,114 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,114 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 114.483 Stück gehandelt.

Bei 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 141,301 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.04.2025 Kursverluste bis auf 0,085 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 25,308 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BrainChip-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.03.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net