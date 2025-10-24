DAX24.175 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,21 +0,4%Gold4.057 -1,7%
BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Vormittag um Nulllinie

24.10.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,114 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,01 EUR -5,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie bewegte sich um 08:57 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 0,114 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BrainChip-Aktie bei 0,114 EUR. In der Spitze büßte die BrainChip-Aktie bis auf 0,114 EUR ein. Mit einem Wert von 0,114 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 47.850 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,275 EUR. 141,301 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.04.2025 bei 0,085 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,308 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net

