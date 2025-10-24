BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 0,111 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:55 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 0,111 EUR. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR. Bei 0,109 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.853 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 60,911 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 24,932 Prozent sinken.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net