Aktie im Fokus

24.10.25 16:08 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Freitagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BrainChip. Das Papier von BrainChip legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 0,111 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:55 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 0,111 EUR. Im Tageshoch stieg die BrainChip-Aktie bis auf 0,115 EUR. Bei 0,109 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.853 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,283 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BrainChip-Aktie somit 60,911 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 24,932 Prozent sinken.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Analysten gehen davon aus, dass BrainChip 2025 einen Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

