Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

14.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 0,114 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -1,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:39 Uhr um 1,5 Prozent auf 0,114 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,113 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 237.066 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,521 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 25,373 Prozent Luft nach unten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.09.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 01.09.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,008 USD je BrainChip-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

