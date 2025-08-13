BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Mittag tiefer

Kurs der BrainChip

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 3,2 Prozent auf 0,111 EUR ab.

Die BrainChip-Aktie gab im BMN-Handel um 12:01 Uhr um 3,2 Prozent auf 0,111 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die BrainChip-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,107 EUR aus. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,109 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 129.875 BrainChip-Aktien.

Bei einem Wert von 0,283 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 154,447 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,083 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,337 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 02.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 01.09.2026.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net