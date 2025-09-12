BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagvormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.
Die BrainChip-Aktie notierte um 08:55 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 0,110 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Mit einem Wert von 0,130 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 1.721 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,275 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 149,773 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BrainChip-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,165 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BrainChip einen Verlust von -0,008 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
