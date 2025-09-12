DAX23.785 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.687 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,08 +0,3%Gold3.640 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
BrainChip im Fokus

BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittag ins Minus

15.09.25 12:09 Uhr
BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittag ins Minus

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,111 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 0,111 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,111 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.589 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,507 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Abschläge von 23,077 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung