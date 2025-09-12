BrainChip Aktie News: Anleger schicken BrainChip am Mittag ins Minus
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,111 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 0,111 EUR. Die BrainChip-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,111 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,111 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75.589 BrainChip-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 148,507 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2025 (0,085 EUR). Abschläge von 23,077 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die BrainChip-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2027 dürfte BrainChip die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.
