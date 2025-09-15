BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.
Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,110 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.711 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 157,455 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 32,371 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.
