Aktienentwicklung

BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

16.09.25 09:26 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BrainChip-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 0,110 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 3,5 Prozent auf 0,110 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BrainChip-Aktie bis auf 0,109 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,111 EUR. Von der BrainChip-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.711 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 157,455 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 32,371 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

