BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Sinkflug

19.08.25 09:25 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,0 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR -0,00 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,0 Prozent auf 0,110 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,108 EUR nach. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BMN 142 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 61,158 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 24,455 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

