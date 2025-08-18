BrainChip Aktie News: BrainChip am Vormittag im Sinkflug

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BrainChip befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,0 Prozent auf 0,110 EUR ab.

Das Papier von BrainChip befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 5,0 Prozent auf 0,110 EUR ab. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,108 EUR nach. Bei 0,110 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via BMN 142 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 61,158 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,083 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 24,455 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net