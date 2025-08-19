BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag tiefrot

Aktienentwicklung

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BrainChip gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,5 Prozent auf 0,104 EUR abwärts.

Um 12:00 Uhr ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 5,5 Prozent auf 0,104 EUR. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,104 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,110 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.662 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,283 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 172,570 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,083 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 20,019 Prozent Luft nach unten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net