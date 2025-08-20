BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,109 EUR.

Das Papier von BrainChip konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 0,109 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,109 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Bisher wurden via Tradegate 89.971 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 151,005 Prozent zulegen. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 22,303 Prozent sinken.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net