DAX24.289 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.773 -0,4%Nas21.103 -0,3%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1607 -0,4%Öl67,18 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Nachmittag

21.08.25 16:11 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von BrainChip gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 0,109 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BrainChip konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 0,109 EUR. Die BrainChip-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,109 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,105 EUR. Bisher wurden via Tradegate 89.971 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 151,005 Prozent zulegen. Am 04.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,085 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 22,303 Prozent sinken.

Die BrainChip-Bilanz für Q2 2025 wird am 02.09.2025 erwartet. Schätzungsweise am 01.09.2026 dürfte BrainChip die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung