BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag freundlich

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BrainChip zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 0,099 EUR.

Das Papier von BrainChip legte um 15:50 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,6 Prozent auf 0,099 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BrainChip-Aktie bei 0,099 EUR. Bei 0,097 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 349.493 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 177,654 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 14,055 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

