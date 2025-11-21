DAX23.140 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
BrainChip Aktie News: BrainChip fällt am Freitagmittag

21.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,096 EUR.

Die BrainChip-Aktie musste um 11:53 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 0,096 EUR. Die BrainChip-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,094 EUR nach. Bei 0,095 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 119.301 BrainChip-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 0,283 EUR erreichte der Titel am 02.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BrainChip-Aktie derzeit noch 194,693 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,083 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BrainChip-Aktie 15,644 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.03.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

