BrainChip Aktie News: BrainChip präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 0,127 EUR.

Um 11:55 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 0,127 EUR nach oben. Die BrainChip-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,127 EUR. Bei 0,124 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Tradegate 112.125 BrainChip-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 53,897 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BrainChip-Aktie mit einem Verlust von 32,859 Prozent wieder erreichen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.09.2025 erfolgen. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie in den BrainChip-Büchern.

Redaktion finanzen.net