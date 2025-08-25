DAX24.204 -0,3%ESt505.394 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.254 -0,1%Nas21.463 +0,1%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1654 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Notierung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,109 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,01 EUR 6,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie konnte um 15:44 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,109 EUR. Kurzfristig markierte die BrainChip-Aktie bei 0,112 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,109 EUR. Zuletzt wurden via BMN 16.256 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,283 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BrainChip-Aktie mit einem Kursplus von 159,817 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,083 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,761 Prozent würde die BrainChip-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.09.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

