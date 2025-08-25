DAX24.188 -0,4%ESt505.406 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1644 +0,2%Öl67,76 -1,4%Gold3.371 +0,1%
BrainChip im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Mittag an Fahrt

26.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BrainChip-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 0,110 EUR.

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,1 Prozent auf 0,110 EUR zu. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,110 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,109 EUR. Der Tagesumsatz der BrainChip-Aktie belief sich zuletzt auf 140.467 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,275 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 148,732 Prozent über dem aktuellen Kurs der BrainChip-Aktie. Am 04.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,085 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 29,882 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Voraussichtlich am 02.09.2025 dürfte BrainChip Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 01.09.2026 wird BrainChip schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

