BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 0,110 EUR.
Um 12:03 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,110 EUR ab. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,108 EUR. Bei 0,116 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 159.526 BrainChip-Aktien gehandelt.
Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,957 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,937 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.
