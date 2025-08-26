DAX24.129 -0,1%ESt505.394 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin96.012 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,08 -0,3%Gold3.375 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Bayer BAY001 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach überzeugenden Zahlen in die Höhe -- Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, Netflix, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen STO-Aktie freundlich: STO bestätigt Prognose - und kämpft weiter mit Herausforderungen
Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen Nach Zweiwochentief: DAX zeigt sich zur Wochenmitte weiter unentschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit negativen Vorzeichen

27.08.25 12:06 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BrainChip gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BrainChip-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 0,110 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,12 EUR 0,01 EUR 9,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:03 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 0,110 EUR ab. Im Tief verlor die BrainChip-Aktie bis auf 0,108 EUR. Bei 0,116 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 159.526 BrainChip-Aktien gehandelt.

Bei 0,275 EUR markierte der Titel am 02.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 148,957 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,085 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,937 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BrainChip

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BrainChip

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu BrainChip Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung