BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BrainChip gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,118 EUR.

Um 15:54 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,118 EUR nach oben. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,118 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,114 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 418.974 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 132,712 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,966 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net