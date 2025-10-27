BrainChip Aktie News: BrainChip am Montagnachmittag im Aufwind

DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,93 +0,4%Gold3.991 -2,2%
27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von BrainChip gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,118 EUR.

Um 15:54 Uhr wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 0,118 EUR nach oben. In der Spitze gewann die BrainChip-Aktie bis auf 0,118 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,114 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 418.974 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,275 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 132,712 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,085 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,966 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 03.03.2027.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,008 USD je BrainChip-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

