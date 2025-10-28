BrainChip Aktie News: BrainChip zieht am Dienstagnachmittag an

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Das Papier von BrainChip konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 0,115 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die BrainChip-Papiere um 15:43 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BrainChip-Aktie bisher bei 0,115 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,111 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 596.007 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 58,194 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,085 EUR. Dieser Wert wurde am 04.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 25,958 Prozent sinken.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können BrainChip-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,008 USD je BrainChip-Aktie.

Redaktion finanzen.net