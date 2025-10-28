BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BrainChip. Die BrainChip-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 0,113 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:02 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 0,113 EUR. In der Spitze legte die BrainChip-Aktie bis auf 0,113 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,108 EUR. Zuletzt wechselten 600 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,275 EUR an. Mit einem Zuwachs von 143,578 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,090 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 25,305 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 04.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

2025 dürfte BrainChip einen Verlust von -0,008 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net