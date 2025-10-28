BrainChip Aktie News: BrainChip am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

BrainChip im Fokus

Die BrainChip-Aktie musste um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 0,110 EUR. In der Spitze fiel die BrainChip-Aktie bis auf 0,110 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,111 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 280.299 BrainChip-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.01.2025 auf bis zu 0,275 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BrainChip-Aktie ist somit 148,732 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 0,085 EUR fiel das Papier am 04.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 29,882 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BrainChip am 04.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BrainChip-Verlust in Höhe von -0,008 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net