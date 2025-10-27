DAX24.270 +0,1%Est505.691 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +6,2%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.923 +0,5%Euro1,1633 ±0,0%Öl65,37 -0,5%Gold4.042 -0,9%
Blick auf BrainChip-Kurs

BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Vormittag an Fahrt

27.10.25 09:22 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BrainChip. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,8 Prozent auf 0,118 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR 0,00 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BrainChip-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 0,118 EUR. Die BrainChip-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,118 EUR aus. Mit einem Wert von 0,114 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 245.937 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BrainChip-Aktie 132,318 Prozent zulegen. Am 04.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,085 EUR. Mit Abgaben von 28,088 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BrainChip wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BrainChip rechnen Experten am 03.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass BrainChip im Jahr 2025 -0,008 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

