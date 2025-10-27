BrainChip Aktie News: BrainChip tendiert am Montagmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt stieg die BrainChip-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 0,115 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BrainChip nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 4,7 Prozent auf 0,115 EUR. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,118 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,113 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 24.814 BrainChip-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,283 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 145,833 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BrainChip-Aktie 27,865 Prozent sinken.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BrainChip veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BrainChip möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

In der BrainChip-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,008 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

