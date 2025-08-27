DAX24.044 ±-0,0%ESt505.396 +0,1%Top 10 Crypto16,04 +0,3%Dow45.462 -0,2%Nas21.650 +0,3%Bitcoin96.901 +1,5%Euro1,1669 +0,2%Öl67,71 -0,1%Gold3.406 +0,3%
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

28.08.25 16:10 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BrainChip. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 0,110 EUR.

Die BrainChip-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:40 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 0,110 EUR. Der Kurs der BrainChip-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,110 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.199 BrainChip-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2025 markierte das Papier bei 0,275 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 59,964 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 0,090 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,165 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BrainChip dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 02.09.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 01.09.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net

