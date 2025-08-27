DAX24.057 +0,1%ESt505.403 +0,2%Top 10 Crypto16,05 +0,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.943 +1,5%Euro1,1657 +0,1%Öl67,80 ±0,0%Gold3.395 -0,1%
BrainChip im Blick

BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag im Keller

28.08.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag im Keller

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 9,2 Prozent auf 0,109 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:43 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 9,2 Prozent auf 0,109 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,109 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 210 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. 159,817 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 23,761 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

