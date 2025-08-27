BrainChip Aktie News: BrainChip am Donnerstagmittag im Keller

BrainChip im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BrainChip. Die BrainChip-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 9,2 Prozent auf 0,109 EUR ab.

Um 11:43 Uhr fiel die BrainChip-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 9,2 Prozent auf 0,109 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BrainChip-Aktie ging bis auf 0,109 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,109 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 210 BrainChip-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2025 bei 0,283 EUR. 159,817 Prozent Plus fehlen der BrainChip-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,083 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 23,761 Prozent könnte die BrainChip-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. BrainChip dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 01.09.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net