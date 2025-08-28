DAX23.939 -0,4%ESt505.368 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

BrainChip Aktie News: Bullen treiben BrainChip am Mittag an

29.08.25 12:05 Uhr
BrainChip Aktie News: Bullen treiben BrainChip am Mittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BrainChip. Zuletzt wies die BrainChip-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 0,115 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BrainChip Holdings Ltd
0,11 EUR -0,00 EUR -3,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 7,5 Prozent auf 0,115 EUR zu. Die BrainChip-Aktie legte bis auf 0,117 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,110 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.970 BrainChip-Aktien.

Am 02.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,283 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BrainChip-Aktie liegt somit 59,393 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,083 EUR ab. Derzeit notiert die BrainChip-Aktie damit 38,387 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 02.09.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 01.09.2026.

Redaktion finanzen.net

