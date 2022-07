Ford-Aktie vorbörslich schwach: Mehr als 100.000 Autos in USA müssen wegen Feuergefahren in die Werkstatt

Der Konzern ruft laut eigenen Angaben vom Freitag gut 100 000 Hybrid-Autos der Marken Lincoln Corsair sowie Ford Escape und Maverick mit Modelljahren von 2020 bis 2022 in den USA zurück. Ford warnte in einer Mitteilung vor Feuergefahren unter der Motorhaube, die im Fall von Motorschäden durch Öllecks und Kraftstoffdämpfe entstehen könnten. Dem Konzern seien aber keine Unfälle im Zusammenhang mit dem Problem bekannt.

Zusätzlich gab Ford am Freitag bekannt, einen US-Rückruf der SUV Expedition und Lincoln Navigator vom Mai um rund 27 000 Autos auf nun mehr als 66 000 Stück auszuweiten. Hier geht es ebenfalls um Brandgefahren unter der Motorhaube - laut Ford bestehen diese Risiken auch bei geparkten Fahrzeugen mit abgestelltem Motor. Autobesitzer sollten deshalb nicht in der Nähe von Gebäuden parken. Ford seien inzwischen 21 Brände in Verbindung mit dem Defekt berichtet worden. Der Autohersteller wisse zudem von einem verletzten Menschen.

An der NYSE gibt die Ford-Aktie im vorbörslichen Handel zeitweise 0,86 Prozent auf 11,52 US-Dollar ab.

/hbr/DP/stw

DEARBORN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor Co.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com, Radu Bercan / Shutterstock.com