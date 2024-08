Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag tiefer

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.806 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,60 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,14 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 79,70 EUR angegeben.

Brenntag SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Brenntag SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

