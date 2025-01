Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 58,72 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 8.994 Stück.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 48,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 54,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2024). Abschläge von 6,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,04 EUR belaufen. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 76,70 EUR.

Brenntag SE gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,82 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Brenntag SE am 12.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je Brenntag SE-Aktie.

