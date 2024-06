Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 65,34 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 65,34 EUR ab. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 65,26 EUR. Bei 66,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 105.076 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 33,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.05.2024 bei 64,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,59 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,15 EUR, nach 2,01 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,16 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,98 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Brenntag SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,25 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Was Analysten von Brenntag SE erwarten

Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Hold für Brenntag SE-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse