Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag kaum verändert

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 65,02 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,99 Prozent hinzugewinnen. Bei 61,38 EUR fiel das Papier am 25.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 5,60 Prozent Luft nach unten.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,12 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 81,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,89 Prozent auf 4,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,65 EUR je Aktie.

