Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 63,90 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 63,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.233 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,42 EUR. Dieser Wert wurde am 12.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,14 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,23 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Brenntag SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 4,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

