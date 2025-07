Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 55,28 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 55,28 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,10 EUR. Bei 55,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 71.903 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.09.2024 bei 68,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (51,70 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 6,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,10 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,94 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,10 EUR im Jahr 2025 aus.

