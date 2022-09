Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag seitwärts

Die Brenntag SE-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 65,48 EUR. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,04 EUR an. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,66 EUR nach. Bei 63,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 54.696 Stück.

Am 02.11.2021 markierte das Papier bei 85,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 23,33 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.07.2022 auf bis zu 58,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 11,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 92,25 EUR.

Am 10.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,87 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.061,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.470,10 EUR umgesetzt.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 6,56 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Brenntag, Azelis & Co.: Chemie-Aktien stark nach JPMorgan-Empfehlung

Brenntag-Aktie im Blick: Brenntags Geschäfte werden ordentlich angetrieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag