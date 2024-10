Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Brenntag SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 61,78 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 61,78 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,64 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.951 Aktien.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,02 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2024 bei 61,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,65 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 78,14 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 12.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,66 EUR fest.

