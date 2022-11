Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 68,78 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 68,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 141.986 Stück.

Bei 81,76 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 28,37 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 86,56 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 5.100,50 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 3.738,20 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 15.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

