Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,28 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 58,28 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 58,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 58,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.454 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 74,00 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 4,07 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,67 EUR je Aktie.

