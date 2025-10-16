Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verteuert sich am Nachmittag

Blick auf Broadcom-Kurs

Die Aktie von Broadcom zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 355,12 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 355,12 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 359,90 USD. Mit einem Wert von 356,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 652.215 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 374,23 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 5,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 138,11 USD. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 157,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,35 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 15,95 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,07 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen.

In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

Broadcom-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit OpenAI beflügelt

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group