Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 348,11 USD.

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 348,11 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 344,57 USD ab. Bei 349,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.503.066 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 374,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 6,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 60,33 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

