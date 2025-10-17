DAX23.913 -1,5%Est505.624 -0,5%MSCI World4.282 -0,2%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.534 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,11 +0,2%Gold4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Blick auf Broadcom-Kurs

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit roten Vorzeichen

17.10.25 16:08 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 348,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
297,40 EUR -2,95 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 348,11 USD abwärts. Die Broadcom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 344,57 USD ab. Bei 349,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.503.066 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 374,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Broadcom-Aktie liegt somit 6,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,11 USD am 08.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 60,33 Prozent könnte die Broadcom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Broadcom wird am 11.12.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Broadcom von vor einem Jahr verdient

Broadcom-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit OpenAI beflügelt

S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen