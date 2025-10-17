Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gibt am Freitagabend ab

Broadcom im Fokus

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 348,77 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Broadcom-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 348,77 USD ab. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 340,85 USD. Bei 349,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Broadcom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.240.720 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 374,23 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 6,80 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 138,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 60,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 330,00 USD.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Broadcom 15,95 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,75 USD je Aktie in den Broadcom-Büchern.

