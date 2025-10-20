DAX24.292 +1,9%Est505.688 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.995 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
Broadcom
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag gefragt

20.10.25 16:09 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Broadcom zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 353,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
302,25 EUR 4,85 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Broadcom legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 353,35 USD. Die Broadcom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 356,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 354,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Broadcom-Aktien beläuft sich auf 510.499 Stück.

Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Broadcom-Aktie somit 5,58 Prozent niedriger. Bei 138,11 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 60,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,35 USD. Im Vorjahr hatte Broadcom 2,10 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Broadcom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,95 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Broadcom im Jahr 2025 6,75 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

